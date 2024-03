Questo geologo comunica la scienza dalle piste da sci

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un’eclettica giornalista scientifica sulleda sci Karin Kirk è una giornalista scientifica e educatrice climatica con una carriera unica, bilanciando il lavoro di scrittrice con quello di maestra di sci e guida alpina nel Montana. Un equilibrio professionale multifunzionale La sua carriera è cominciata insegnando geologia durante il giorno e sciando di notte vicino al college in cui lavorava. Kirk ha mantenuto questa doppia vita professionale con determinazione e dedizione, non sacrificando le sue passioni per nessun lavoro a tempo pieno. Per coloro che entrano nel mondo freelance, Kirk sottolinea le sfide finanziarie e personali che devono affrontare, specialmente L'articolo proviene da News Nosh.