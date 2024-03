“Questo è orrendo” | Mughini smonta la love story tra Alessio e Anita

Plumbers Don’t Wear Ties torna in edizione Deluxe: Plumbers Don’t Wear Ties torna in edizione Deluxe: Plumbers Don’t Wear Ties torna in edizione Deluxe per console. Riviviamo uno dei capolavori del trash e torniamo indietro negli anni '90.

Ciro Grillo, le chat di Silvia con l'amica: «Mi hanno usata e gettata via, è stato orrendo. Si sono divertiti»: Ciro Grillo, le chat di Silvia con l'amica: «Mi hanno usata e gettata via, è stato orrendo. Si sono divertiti»: «Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida Silvia, nome di fantasia, due giorni dopo il presunto stupro ...

Caso Ciro Grillo, le chat segrete depositate al processo: “E stato orrendo, quei ragazzi mi hanno usato e gettata via per divertimento”: Caso Ciro Grillo, le chat segrete depositate al processo: “E stato orrendo, quei ragazzi mi hanno usato e gettata via per divertimento”: Depositate al processo audio e messaggi inediti che la giovane che accusa Ciro Grillo e i suoi amici si è scambiata con l’amica del cuore due giorni dopo il ...