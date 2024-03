Quante giornate rischia D’Aversa? La certezza della squalifica e il precedente di Favarin

(Di lunedì 11 marzo 2024) Momenti di follia al fischio finale di Lecce-Hellas Verona, sfida importantissima per la zona salvezza nel campionato di Serie A e il tecnicouna lunga. La gara del ‘Via del Mare’ valevole per la 28ª giornata del massimo torneo italiano si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato da Folorunsho. La situazione di classifica del Lecce è sempre più delicata: il vantaggio sul terz’ultimo posto è di appena un punto e il rischio retrocessione è sempre più concreto. Al fischio finale si sono verificati episodi da condannare: l’attaccante Henry ha manifestato momenti di grande nervosismo, poi il gestotestata dell’allenatorenei confronti dell’avversario. Il Lecce ha subito condannato il gesto del suo allenatore e in mattinata è arrivato l’esonero. “E’ ...

Rosso diretto per Luka Jovic nella ripresa di Monza-Milan , grazie all'intervento del VAR: l'attaccante serbo paga una manata in volto... (calciomercato)

