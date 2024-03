Quando iniziano i Mondiali di pattinaggio artistico 2024 | calendario | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si avvicina il momento più importante di tutta la stagione. Dal 20 al 24 marzo si svolgono in quel di Montrèal i Campionatidi, rassegna che torna in Canada dopo l’edizione del 2020 cancellata a causa del covid. Sarà una competizione molto importante per l’Italia, pronta a giocarsi chance importanti su due specialità su quattro. Nella danza fari puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri che, nella fossa dei leoni, tenteranno di riconfermare l’argento dello scorso anno confrontandosi con una moltitudine di team tutti stanziati proprio a Montrèal, dunque pronti a sfruttare il fattore campo. Nelle coppie invece chance importante per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Sara Conti-Niccolò Macii, due binomi con le carte in regola per centrare una complicata top 3. Solo debutti in campo ...