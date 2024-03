Quando il cinema racconta il mondo del porno | 8 titoli di una relazione inaspettata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 11 marzo 2024) Se Supersexla storia vera di Rocco Siffredi in forma seriale, ilsi è spesso occupato deldelattraverso film che hanno saputorne sfumature e situazioni. Ecco otto film che esplorano l'argomento. Ci sono dei mondi, ma anche dei linguaggi, difficili da poter capire se non si decide di affrontarli di petto. Dei microcosmi chiusi, che si muovono intorno a delle logiche non solo incomprensibili dall'esterno, ma persino viste in malo modo, rifiutate, rigettate e sottostimate. Capita ogni tanto che qualcuno però provi ad analizzarli, attratto dalla voglia di indagarne invece la dignità e la storia. E ildelpuò essere ascritto a questa lista. Nel corso del tempo (soprattutto dalla fine degli anni '70, probabilmente il momento ...