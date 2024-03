Qualiano | via del Cimtero in condizioni fatiscenti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ancora una segnalazione di un cittadino porta alla ribalta ledi via del Cimitero aSono senza dubbiolein cui versa via del Cimitero a. Ad inviarci la segnalazione corredate da fotografie un cittadino, che da un lato condanna l’inciviltà e dall’altro critica l’amministrazione che non interviene nel diserbo. A suo dire, infatti, sembra che quest’ultima viva da un’altra parte perché sembra non accorgersi delle criticità. Ad ogni modo è opportuno che gli uffici del comune inviino al più presto il personale addetto al fine di ripristinare il decoro urbano. Questa rappresenta solo l’ennesima segnalazione che i cittadini diconstantemente inviano in redazione. Se ti va lascia un like ...

