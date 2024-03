Qualiano | inseguimento da film | in fuga dai carabinieri si schiantano sulla circumvallazione

Qualiano : 6 uomini in auto fuggono per chilometri poi si schiantano, inseguiti dai Carabinieri. Nel veicolo attrezzi per lo scasso Un altro inseguimento , questa a volta a Qualiano .i carabinieri ... (puntomagazine)

Qualiano: inseguimento e schianto sulla Circumvallazione esterna. In sei fuggono a piedi: Qualiano: inseguimento e schianto sulla Circumvallazione esterna. In sei fuggono a piedi: Nell'auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi per lo scasso. Scattate le ricerche delle persone, presumibilmente di etnia rom, a bordo dell'auto schiantatasi contro un guardrail ...

