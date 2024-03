Qe | prezzi di benzina e diesel in calo

(Di lunedì 11 marzo 2024)di nuovo insulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali in discesa sule stabili sulla, nel fine settimana si sono registrati tagli suiraccomandati con Eni che ha diminuito di un centesimo. Diminuiscono di conseguenza le medie nazionali deipraticati alla pompa dei due carburanti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,856 euro al litro (1,860 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,848 e 1,864 euro al litro (no logo 1,853). Il prezzo medio praticato del ...

Secondo deciso calo per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. In aumento le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa della benzina , in calo quelle del gasolio. Movimento al ... (quotidiano)

