Puntata da 3 | 2 miliardi per produrre chip in Italia

Douglas in borsa il 21 marzo, market cap tra 2,8 e 3,1 miliardi: Douglas in borsa il 21 marzo, market cap tra 2,8 e 3,1 miliardi: Il periodo di offerta del gruppo beauty inizierà martedì 12 marzo per terminare il 19 marzo. L’intervallo di prezzo è fissato tra 26 e 30 euro. Dalla vendita delle azioni primarie, circa 32,7 milioni, ...

Silicon Box investirà 3,2 miliardi in Italia: Silicon Box investirà 3,2 miliardi in Italia: Il ministero delle Imprese conferma le ricostruzioni degli ultimi giorni: l'azienda di Singapore investirà 3,2 miliardi di euro per una fabbrica di chiplet in Nord Italia.