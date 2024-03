(Di lunedì 11 marzo 2024) Iinstanno tornando nellemobili in modo clamoroso, mettendo in discussione l’egemonia dei comandi. Scopriamo perché Non è un mistero che i comandisiano stati al centro di parecchie discussioni. Tuttavia, la tendenza sta cambiando. Volkswagen, per esempio, ha ascoltato le lamentele dei suoi clienti e ha reintegrato iin, specificatamente nelle sue ultime Golf, Tiguan e Passat. Questo perché offrono un feedback tangibile che i comandinon possono replicare. L’Euro NCAP, l’rità di valutazione della sicurezza delle, sta considerando di penalizzare i veicoli che dal 2026 non includerannofisici. Nello specifico quelli per le funzioni ...

Pulsanti in auto, un ritorno gradito: il touch sparirà: Pulsanti in auto, un ritorno gradito: il touch sparirà: I Pulsanti in auto stanno tornando nelle automobili in modo clamoroso, mettendo in discussione l’egemonia dei comandi touch.

Il ritorno dei pulsanti in auto: è finita l'era dei comandi touch: Il ritorno dei Pulsanti in auto: è finita l'era dei comandi touch: Volkswagen Golf e Tiguan tornano ai "bottoni" sul volante. Peugeot non li ha abbandonati e Tesla sì. Quale futuro per i comandi touch

Euro NCAP: pulsanti fisici sulle auto per avere le 5 stelle dal 2026: Euro NCAP: Pulsanti fisici sulle auto per avere le 5 stelle dal 2026: Euro NCAP spinge sul ritorno dei Pulsanti ad azionamento nelle auto: ecco le funzioni indispensabili per le 5 stelle dal 2026 ...