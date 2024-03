Pulisic punisce l'unica sbavatura. Azzurri a testa alta ma senza punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) di Simone Cioni MILANO Niente da fare. Un Empoli ben messo in campo non basta per strappare un punto da San Siro. Un Milan poco brillante sfrutta al massimo l’unico errore degli, per poi controllare. Soffrendo un po’ nel finale, ma con un Empoli che non da mai realmente la sensazione di poter far male. Dopo l’amara sconfitta nello scontro diretto casalingo col Cagliari, comunque, la squadra di Nicola ha risposto positivamente dal punto di vista dello spirito e della determinazione. Purtroppo contro queste squadre serve essere perfetti nelle due fasi e glinon lo sono stati. Nicola ripropone il 3-4-2-1 con Fazzini al posto dell’infortunato Marin (contusione al costato) a far coppia con Maleh in mezzo al campo, mentre davanti esordio dal primo minuto per l’ex Niang, con alle spalle Zurkowski e Cambiaghi. Dietro il solito terzetto, ...