PSG annunciato il progetto post-Mbappé 

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Paris Saint Germain ha tirato ufficialmente una linea e con l’addio a fine stagione di Kylian Mbappé inizierà a tutti gli effetto un nuovo intrigante e interessantesportivo. Basta super stelle, strapagate e viziate, sì a un gruppo di giocatori giovane e che possa costruire qualcosa di duraturo nel tempo per i prossimi 6 o 7 anni. È questa la strategia tracciata dal patron Nasser Al Khelaifi che nel corso della prossima estate di mercato reinvestirà a modo suo tutti i milioni “risparmiati” con l’addio della stella francese in direzione Real Madrid. Intervistato da RMC Sport il patron del club parigino ha confermato quello che sarà il futuro del club per il-Mbappé: “Mbappé? Abbiamo detto che volevamo costruire una squadra per il futuro. Una squadra che può davvero giocare insieme per altri sei o sette anni. La partenza di ...