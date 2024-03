PSG | annunciato il progetto post-Mbappé | 'La squadra del futuro' Da Lautaro a Leao | sarà mercato show

Sospiro di sollievo per la Serie A, il PSG ha cambiato obiettivo: 200 milioni per il post-Mbappé: Sospiro di sollievo per la Serie A, il PSG ha cambiato obiettivo: 200 milioni per il post-Mbappé: Dalla Spagna filtrano notizie assolutamente decisive per il mercato del Paris Saint Germain e che fanno forse tirare un sospiro di sollievo ai tifosi italiani. La Serie A è stata presto presa di mira ...

Mbappé ancora sostituito da Luis Enrique, al Psg è gelo dopo l’annuncio dell’addio. Messi, Neymar, Totti, Ramos: il tecnico non ama le stelle: Mbappé ancora sostituito da Luis Enrique, al Psg è gelo dopo l’annuncio dell’addio. Messi, Neymar, Totti, Ramos: il tecnico non ama le stelle: Da quando il centravanti ha detto ai compagni che lascerà la squadra a fine stagione, l’allenatore spagnolo lo ha utilizzato il minimo indispensabile. Anche ...

Barcellona, no ai 200 milioni del PSG per Yamal: "Ha clausola da 1 miliardo": Barcellona, no ai 200 milioni del PSG per Yamal: "Ha clausola da 1 miliardo": I prossimi avversari del Napoli in Champions League si tengono stretti loro talenti, anche a costo di rinunciare a super offerte.