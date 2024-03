Promozione | l’unica gara saltata nel girone C per maltempo Casumaro-Felsina slitta al 20 marzo

(Di lunedì 11 marzo 2024)rinv.rinv. : Saccenti, Testoni, Lazzarin, Minarelli, Benini, Ribello, Cresta, Daniel, Guernelli, Barbieri, Nicoli. A disposizione Manfredini, Pencarelli, Grassilli, Borsari, Rimondi, Corazzari, Vinci, Bellodi, Amadelli. All. Nardiello.: Farnè, Grande Andrea, Donvito, Frau, Brandamura, Magli, Caniato, Betti, Zaccherini, Satalino, Crisci. A disp. Bertocchi, Anania, Cordoni, Grande Matteo, Gozzi, Figliomeni, Scarpati, Trombini, Gentilini. All. Regno. Arbitro: Jacopo Tamburini da Forlì. La partita delcon ilè statadelC a essere stata rinviata ieri per, mentre sono state ben otto nelB, che annovera squadre delle vicine province di Bologna e di Modena. ...

Con 7 statuette vinte Oppenheimer è il miglior film agli Oscar 2024: ...degli attori che ha compromesso l'uscita e la promozione di tanti ... E Oppenheimer diretto da Christopher Nolan vince l' ambita ... Ovviamente, quella di miglior film non è stata l'unica statuetta che ...

Le donne nel mondo della tecnologia Servono modelli di riferimento ed esperienze condivise: ... tutto in un'unica piattaforma. Da quest'anno si aggiunge anche ... Analizza anche fattori come l'equità retributiva, la tutela della ...ai caregiver e vari altri programmi incentrati sulla promozione ...

Calcio Promozione – L’Asola domina il Rezzato ma si salva solo nel finale (1-1): Calcio Promozione – L’Asola domina il Rezzato ma si salva solo nel finale (1-1): La squadra di Franzini, infatti, incassa un gol nell’unica vera azione pericolosa dei bresciani, e ci vuole l’ennesima testata dell’ispiratissimo Chiari (terzo gol consecutivo) per evitare un ...

Unioncamere ed Isnart: nuovo portale Italia: Unioncamere ed Isnart: nuovo portale Italia: Una piattaforma digitale in grado di far incontrare tutti i soggetti che partecipano allo sviluppo del turismo italiano, mettendo in diretta connessione le componenti di domanda e di offerta per [...] ...