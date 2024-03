Promozione | la squadra di mister Reggiani batte il Gotico Garibaldina festeggiando al meglio la gara numero 1800 della sua storia Luzzara | ma che combini? Bene Scandiano Sammartinese rullo compressore | sconfitta pure la capolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) BOBBIESE 52 BOBBIESE: Cabrini, Andrea Guglielmetti, Metti, Stanelli, Bernazzani, Colombi, Bongiorni (43’st Niccolò Astorri), Bakraoui, Scabini (44’st Erick Guglielmetti), Rossi, Delfanti (22’st Mazzi) A disp.: Serena, Brusamonti, Tessera, Coulibali, Fagioli. All.: Ciotola: Bellan, Bonaccio, Saviola, Flisi, Caiti, Oliverio (28’st Ligabue), Quartaroli (11’st Nunziata), Parisi, Gualtieri (28’st Martino), Tinterri, Lomellini. A disp.: Tosi, Bartoli, Gozzi, Solci, Saccani, Kpalobi. All.: Iotti Arbitro: Alessandro Astorri di Piacenza Reti: Caiti (L) al 1’pt, Lomellini (L) al 22’pt, Delfanti (B) al 37’pt e al 19’st, Stanelli (B) al 45’pt, Scabini (B) al 2’st, Erick Guglielmetti (B) al 49’st. Note: ammonito Stanelli. Niente da fare: 6ª domenica di fila senza punti per il. Ieri sul campo condizionato ...

Immigrazione, l'assessore Albano incontra delegazione del 'Migration Policy Group': Anche nel settore turistico, infatti, il lavoro di squadra rappresenta un elemento irrinunciabile ...del nostro territorio ed è certamente la via che intendiamo continuare a seguire per la promozione ...

Le partite di oggi, lunedì 11 marzo 2024 - Calciomagazine: ... mentre la capolista Cesena, ormai ad un passo dalla promozione in Serie B, scende in campo contro ... Attenzione, tuttavia, alla voglia di riscatto della squadra pugliese, penalizzata, alcuni giorni fa, ...

La fiducia di Roberts: "Peccato per la sconfitta. Con la Cremonese ho visto cose buone": La fiducia di Roberts: "Peccato per la sconfitta. Con la Cremonese ho visto cose buone": Il Como perde contro Cremona compromettendo la Promozione diretta, ma dimostra spirito di squadra nonostante l'espulsione di Strefezza. Il tecnico Roberts elogia l'impegno dei giocatori e si prepara p ...

Il Massa Valpiana è in Promozione: Il Massa Valpiana è in Promozione: Il Massa Valpiana è campione e promosso in Promozione con sei giornate d’anticipo ... al novantesimo è scattata la grande festa con fumogeni e grande tifo per una squadra capace di collezionare 20 ...

La situazione. Traguardo in vista. Basta un successo e sarà Serie D!: La situazione. Traguardo in vista. Basta un successo e sarà Serie D!: Il Siena potrebbe festeggiare la Promozione in Serie D vincendo contro la Baldaccio Bruni. Con +13 punti sulle inseguitrici, la squadra è vicina al traguardo. Scandicci e Terranuova si sfideranno per ...