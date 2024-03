Promozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) pietrasanta 1 cerretese 1 PIETRASANTA: Citti, Lorieri (46’ F. Bonuccelli), Laucci, Ghelardoni, Genovali, S. Ceciarini, Szabo, Bondielli (56’ Biasci), Mengali, Tosi (78’ Pinelli), J. Salini (56’ Falorni). All. Giuseppe Della Bona. CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Fioravanti (30’ Cerboni), Lamberti, Mordagà, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Menconi (74’ Masoni). All. Andrea Petroni. Arbitro: Alessio Fatticcioni Carrara (assistenti di linea Klevis Laci di Empoli e Francesco Laganà di Carrara). Reti: 11’ Bouhafa (R), 45’ J. Salini (P). Note: spettatori 150; ammoniti Lorieri (P), Bachini (R), F. Bonuccelli (P), Laucci (P), Tosi (P). PIETRASANTA – Si interrompe dopo otto turni la striscia di vittorie consecutive per il Pietrasanta che pareggia per 1-1 nello scontro diretto contro la Cerretese fra le due inseguitrici del Ciareggio capolista del campionato di . Il punto interno ...