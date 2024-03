Prometteva denaro in cambio della 18app | libraio denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una truffa compiuta dal titolare di una libreria in provincia di Avellino, il quale avrebbe conseguito indebitamente il Bonus Cultura “” riservato ai 18enni, per un importo di 144.160,55 euro. L’indagine è stata svolta dai finanzieriCompagnia di Arzignano (Vicenza) in base alla denuncia presentata da un neo maggiorenne del luogo il quale non riusciva a convertire il Bonus di 500 euro erogato dallo Stato via internet e poi aveva scoperto che era stato utilizzato dalla libreria dell’indagato campano. Con una serie di accertamenti attraverso la concessionaria Consap, che gestisce i pagamenti agli esercenti che hanno aderito all’iniziativa, gli investigatori hanno appurato che il titolarelibreria ha incassato 442 bonus all’insaputa dei titolari ...