problemi tecnici durante il primo tempo di Frosinone-Monza , 19ª giornata di Serie A. Come riferito in telecronaca da Dazn, in sala VAR... (calciomercato)

Non poteva esserci esordio peggiore e migliore al tempo stesso per Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli. Due giorni dopo l'annuncio... (calciomercato)

Problemi di campo, ma chi se ne frega di Kate e Renzi: quindi, oggi...: Problemi di campo, ma chi se ne frega di Kate e Renzi: quindi, oggi...: Quindi, oggi...: la sconfitta del campo largo in Abruzzo, i Problemi di Schlein e Conte e la tecnologia aliena ...

Qui ‘Campo largo’, abbiamo un problema: Qui ‘campo largo’, abbiamo un problema: Non basterà il miglior amaro abruzzese a far digerire la dura sconfitta del 'campo largo' del Centrosinistra con la riconferma di Marco Marsilio a Presidente della Regione ...

Il paradosso del campo largo: funziona solo se Conte non lo fa funzionare: Il paradosso del campo largo: funziona solo se Conte non lo fa funzionare: A sinistra c’è un problema: il Movimento mobilita i suoi se non annacqua la sua identità nell’alleanza col Pd. Se non l’annacqua, l’alleanza non c’è. A meno ...