Primo Exit Poll Regionali Abruzzo 2024 | Marsilio 48 | 7% e il 52 | 7% - D' Amico 47 | 3% e il 51 | 3%

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Aquila - Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in, segnando la fine del voto per le elezioni. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco, rappresentante del centrodestra, e Luciano D’, il candidato unico di un ampio schieramento che comprende tutta l'opposizione. Secondo i primidiffusi alle 23:00,ha un margine di vantaggio, anche se la situazione è molto incerta con una sostanziale parità. I dati sull'affluenza, riferiti alle 19:00, indicano un lieve aumento rispetto al plebiscito di cinque anni fa, tuttavia, si nota una flessione rispetto ai dati registrati alle 12:00, quando l'incremento era stato quasi del tre percentuale. Secondo il...

Elezioni Regionali in Abruzzo, gli exit poll e i risultati in diretta: A fornire gli exit poll sarà solo Noto Sondaggi, in esclusiva per il canale televisivo regionale ... Per il primo, candidato dal centrodestra, sarebbe la conferma dopo la vittoria di cinque anni fa. D'...

Regionali in Abruzzo, Marsilio contro D'Amico: i risultati in diretta: ... fidiamoci solo dei dati veri, siamo stati ammaestrati da alcuni precedenti con gli exit poll'. Ore 20.24 - Affluenza alle 19 al 43,93% (43,01% nel 2019) Primo 'indizio' dall'urna. Affluenza ...

Elezioni Abruzzo, exit poll e prime proiezioni: Marsilio avanti di poco su D’Amico, spoglio in corso: Elezioni Abruzzo, Exit poll e prime proiezioni: Marsilio avanti di poco su D’Amico, spoglio in corso: La sfida è tra il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dal suo partito, Fratelli d’Italia (è stato il Primo presidente di regione eletto nel 2019), e da Lega, Forza Italia, Noi Moderati, ...

Elezioni Portogallo, exit poll: centrodestra avanti, boom degli estremisti di «Chega» che raddoppiano i consensi: Elezioni Portogallo, Exit poll: centrodestra avanti, boom degli estremisti di «Chega» che raddoppiano i consensi: Secondo gli Exit poll, i portoghesi hanno premiato le forze di opposizione all'era politica di Antonio Costa: il fronte conservatore moderato di Alleanza Democratica è il Primo partito, con un dato ...

Risultati elezioni Abruzzo 2024, diretta dalle 23: exit poll e spoglio in tempo reale: Risultati elezioni Abruzzo 2024, diretta dalle 23: Exit poll e spoglio in tempo reale: Il voto per eleggere il nuovo governatore della Regione: in lizza Marco Marsilio del Centrodestra e Luciano D’Amico, candidato del Centrosinistra allargato. Affluenza in lieve crescita rispetto al 201 ...