Primavera Il Frosinone fa paura E oggi c’è la Lazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Viaggio nellaquello che compirà larossoblùsul campo della. I ragazzi di Magnani, fermati una settimana in casa dal Verona (2-2), sono impegnati alle 15 a Formello contro i biancocelesti quarti in classifica a 41 punti, il doppio dei 20 che vantano i rossoblù. Il problema è che ieri, battendo in casa per 4-0 la Sampdoria, a quota 20 è arrivato anche il, che ha agganciato i rossoblù all’ultimo posto in classifica, posizione che a fine campionato vorrebbe dire retrocessione. Nei guai c’è la stessa Sampdoria, a 25 punti, e il Monza, ieri sconfitto e a quota 23.