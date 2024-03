Primavera 2 | Bari-Pisa 5-4 | sconfitta rocambolesca | ma i nerazzurri restano ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 -in trasferta per icontro i pugliesi. La squadra di Innocenti cade 5-4 dopo una partita ricca di gol. In rete anche il figlio di Buffon, subentrato nella ripresa TABELLINO5-4. Palmisano, Tatullo, De Pinto, Beniti, Memeo, Natuzzi, Lavoratti, Leone (82? Carrieri), Zanaboni (91? Patierno), Colangiuli (91? Lombardo), Akpa-Chukwu. A disposizione. Alloj, Ditoma, Campanelli, Motta, Buonsante, Colonna, Pellegrini. Allenatore Giampaolo. Baglini, Balducci (81? Fischer), Ghibaudo (46? Bartolini), Trdan, Gueye, Coppola, Frosali (46? Cannarsa), Saltalamacchia (62? Buffon), Ferrari, Raychev, Bocs (46? Dama). A disposizione. Rossini, Giuliani, Rossi, Lormanis, Sapola, Doveri, Lovo. Allenatore Innocenti. Arbitro. ...