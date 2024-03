Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024 | Marsilio 54 | 5% e D' Amico 45 | 5%

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Aquila - Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in, segnando la fine del voto per le elezioni. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco, rappresentante del centrodestra, e Luciano D’, il candidato unico di un ampio schieramento che comprende tutta l'opposizione. Secondo le prime proiezioni (5% della copertura del campione, ma basate su voti reali) diffusi alle 00:00,ha un margine di vantaggio, anche se la situazione è molto incerta con una sostanziale parità. I dati sull'affluenza, riferiti alle 19:00, indicano un lieve aumento rispetto al plebiscito di cinque anni fa, tuttavia, si nota una flessione rispetto ai dati registrati alle 12:00, quando l'incremento era stato quasi del tre percentuale. Secondo la ...

