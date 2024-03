Prezzi record | le guerre spingono la febbre dell' oro Ma in Italia l' investimento non conviene | troppe tasse

(Di lunedì 11 marzo 2024) Unnei, non è mai salito così tanto il prezzo’oro. Il metallo prezioso ha raggiunto un nuovo step dopo quattro giorni consecutivi ed è ora al massimo storico, 2.195 dollari per oncia alla borsa di Francoforte, superando il primato di qualche giorno fa, 2.141,59 dollari, e quello di dicembre 2023, 2.135 dollari Segui su affarni.it

La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l'aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle ... (iltempo)

Prezzo record: queste cuffie mai così convenienti con il nuovo coupon!: Prezzo record: queste cuffie mai così convenienti con il nuovo coupon!: Ottime cuffie con cancellazione rumore ibrida e 27 ore di autonomia a un prezzo mai così basso. Applicate il coupon per attivare il doppio sconto.

Dove arriverà il prezzo dell’oro: Dove arriverà il prezzo dell’oro: Il prezzo dell'oro osservato speciale dopo aver toccato livelli massimi: il rialzo del metallo giallo può continuare Analisi e previsioni, con il focus sull'inflazione Usa.

Pasqua, prezzi in salita. Milano-Berlino a 455 euro. Da record anche per il Sud: Pasqua, Prezzi in salita. Milano-Berlino a 455 euro. Da record anche per il Sud: Durante le festività pasquali i Prezzi dei biglietti aerei aumentano notevolmente. Un'analisi ha rivelato costi elevati per voli da Milano verso varie destinazioni, con cifre proibitive per le localit ...