Torna il maltempo sull'Abruzzo, la settimana inizia con un'allerta meteo per temporali: Nuova allerta meteo sull'Abruzzo all'inizio della settimana. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che ... A Chieti, stando alle previsioni di 3bMeteo , a Chieti domani ci saranno cieli molto ...

VICENZA - Persiste il maltempo: situazione montirotata, piena del Bacchiglione in serata: ... considerata la situazione e le previsioni meteo, con pioggia intensa, sia in pianura sia nella fascia pedemontana, almeno fino a metà pomeriggio. La piena in città è prevista verso le 20 e si ...

Previsioni meteo Roma e Lazio 11 marzo: ancora allerta, previste forti piogge e temporali: Previsioni meteo Roma e Lazio 11 marzo: ancora allerta, previste forti piogge e temporali: Allerta meteo oggi su tutto il Lazio, con piogge e temporali che si abbatteranno sulla regione sin dalle prime ore del mattino e per le prossime 18 - 24 ...

Previsione meteo Genova: nuvole oggi, ma il sole tornerà domani: Previsione meteo Genova: nuvole oggi, ma il sole tornerà domani: Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabile, con alternanza di giornate nuvolose e sereno. La temperatura media degli ultimi 30 anni per questo periodo si attesta intorno ai 9°C per le ...

Maltempo: la Puglia fra le regioni in allerta per temporali e vento Protezione civile, previsioni meteo: Maltempo: la Puglia fra le regioni in allerta per temporali e vento Protezione civile, Previsioni meteo: Sedici regioni o zone di regioni in allerta maltempo oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra esse la Puglia. Il dipartimento della ...