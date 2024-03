Previsioni meteo Italia 12-18 marzo 2024 | arriva la primavera

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lasta perre. Leindicano un generale miglioramento delle condizionirologiche a partire da mercoledì 13su tutta l’con sole e temperature in rialzo. Lo spiega Antonio Sanò, fondatore del sito Il.it. Martedì 12 è prevista ancora una residua instabilità atmosferica, in particolare nelle aree del Sud peninsulare e su alcuni angoli del Centro, dove il rischio di piogge e temporali rimarrà elevato con possibilità anche di grandine. Niente piogge al Nord, sulla Toscana e sulle Marche, dove dominerà il sole, eccezion fatta per qualche banco di nebbia nelle prime ore del mattino sulla Valle Padana. Neve copiosa, invece, è prevista sugli Appennini mediamente sopra i 1.300-1.400 metri. Da mercoledì 13 ...