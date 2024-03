Previsioni assurde per la finale del Grande Fratello | “Ecco chi vincerà”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione dele stasera verrà eletto il secondo fortunato che staccherà il biglietto per raggiungere l’attrice. A giocarsi il secondo posto da finalista sono Paolo Masella, Letizia Petris, Rosy Chin e Anita Olivieri (qui per i risultati dei sondaggi). E proprio uno dei gieffini al televoto ha fatto dellesul risultato dell’attuale votazione e anche sulla vittoria in. Ledi Paolo Masella: “chiil programma”. Durante una chiacchierata con Giuseppe Garibaldi, Paolo ha fatto dellesul secondo finalista e sul vincitore del. Secondo il macellaio romano sarà la sua ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a biccy©

