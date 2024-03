Preso scippatore seriale in bici | colpi a segno in Brianza | nel mirino anziane indifese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Desio (Monza), 11 marzo 2024 -loincletta. I carabinieri della Stazione di Desio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza, hanno arrestato un 31enne italiano, accusato di aver messo auna serie di scippi, tra dicembre e febbraio, a cavallo tra i territori di Desio e Varedo.Almeno quattro imessi a. Neldonne molto, che in alcuni casi sono rimaste anche ferite dopo il violento strappo. La serie è iniziata il 23 dicembre, quando a una 87enne che stava camminando lungo una via di Varedo, sorpresa alle spalle, è stata strappata di mano la borsa. L’anziana è caduta e ha avuto bisogno delle cure al pronto ...