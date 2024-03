Presentato l’ATP Challenger 125 di Napoli Il direttore Alessandro Motti | “Obiettivo riportare questo torneo dove merita”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) “I miei ricordi legati aldisono vividi, emozionanti ed emozionati”., ex numero 91 al mondo delle classifiche di doppio, è pronto a una nuova esaltante sfida: la direzione dellaTennis Cup, ATP125 che si disputerà al Tennis Clubdal 24 al 31 marzo. “È sempre stato uno dei torneiin cui giocavo più volentieri, sia per l’atmosfera che per le persone che ci lavoravano. Oggi, a distanza di tanti anni, la gente ancora si ricorda di me. Inoltre il livello è sempre stato particolarmente alto, e così sarà anche in questa nuova veste del(targata Master Group Sport; ndr)”.ha trionfato due volte a, una nel vecchio ...