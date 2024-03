Presentata la Tennis Napoli Cup | in entry list anche Thiem e Fognini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il grandeinternazionale torna acon un grande evento in programma dal 24 al 31 marzo nella splendida cornice delClub di Viale Anton Dohrn, sul lungomare partenopeo. È stata infattil’edizione 2024 dellaCup, torneo ATP Challenger 125 che, nella settimana di Pasqua, aprirà la stagione europea del grandesu terra battuta all’aperto. L’evento rappresenta soprattutto una grande sfida per Master Group Sport, la società che, in collaborazione con ilClub, punta non di certo a qualcosa di sporadico, ma a un torneo in grado di proseguire negli anni crescendo in montepremi e qualità. Con l’obiettivo di restituire al capoluogo campano la partecipazione e la passione per questo ...