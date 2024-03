Prende la Tesla per fare pochi metri | miliardaria sbaglia retromarcia e muore annegata nello stagno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lastatunitense Angela Chao è mortadopo averto manovra ined essere finita con la vettura in unomentre trascorreva il fine settimana in un ranch del Texas con le sue amiche.

