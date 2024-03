Premio Oscar 2024 per Billie Eilish con “What Was I Made For?”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Miglior canzone originale” per il brano tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie” e realizzato con Finneas Dopo il Grammy Award vinto,e Finneas si aggiudicano anche ilcon “Was I?” come “Miglior Canzone Originale”. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie”, diretto da Greta Gerwig. “Was I?” rappresenta la seconda vittoria diagli Academy Awards, dopo ilvinto per la miglior canzone originale (“No Time to Die”) con la pellicola “007 – No Time To Die” nel 2021. “Think I ...

Con l' Oscar vinto da Il Ragazzo e l'Airone come miglior film di animazione, Hayao Miyazaki ottiene la sua seconda statuetta dell'Academy... ma sono in realtà tre? (comingsoon)

Robert Downey Jr., dai problemi con l'alcol all'Oscar 2024: la dedica alla moglie: La star di Hollywood ha voluto dedicare il suo premio alla moglie Susan Downey, la quale - come ... ha incominciato così il suo discorso di accettazione dell'Oscar. "E vorrei anche ringraziare mia ...

Oscar 2024, Robert Downey Jr. vince per Oppenheimer: "Ringrazio il mio veterinario, cioè mia moglie Susan": È stata proprio la terza nomination della sua carriera a regalare il Premio Oscar alla star. La prima fu per Chaplin , nel 1993, e l'ultima, nel 2009, per Tropic Thunder . Un riconoscimento che ha il ...

Oscar per i miglior costumi a Povere Creature!, John Cena nudo per presentare il premio: Oscar per i miglior costumi a Povere Creature!, John Cena nudo per presentare il Premio: L'Oscar per i migliori costumi alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. La statuetta è stata vinta da Holly Waddington. John Cena h a introdotto la ...

Emma Stone, l’attrice due volte premio Oscar sul palco con l’abito strappato: Emma Stone, l’attrice due volte Premio Oscar sul palco con l’abito strappato: Con la sua performance in ‘Povere creature!’ l’attrice, 35 anni, raddoppia l’Academy Award vinto nel 2017 per ‘La La Land’ ...

Oscar 2024, l'Italia è fuori, chi ha vinto: dal miglior film all'attore e attrice protagonisti, tutti i premi: Oscar 2024, l'Italia è fuori, chi ha vinto: dal miglior film all'attore e attrice protagonisti, tutti i premi: Il Premio Oscar per il miglior corto di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da War is over ispirato alla musica di John Lennon e Yoko Ono. Diretto da Dave Mullins e Brad ...