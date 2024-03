Premier League | Arsenal primo | ma vincerà un’altra squadra

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lotta a tre in vetta alla: il Manchester City, un punto indietro a Liverpool e, rimane il favorito Approfittando del pareggio tra Liverpool e Manchester City nello scontro diretto, l’ha agganciato in testa alla classifica i Reds e per migliore differenza reti sono primi. A un solo punto segue Guardiola e il prossimo incrocio vedrà proprio i Citizens affrontare i Gunners nel giorno di Pasqua. Con questo weekend, Opta ha aggiornato le sue previsioni statistiche su chi sarà il vincitore finale della. Le percentuali sono cambiate, ma l’ordine è esattamente inverso a quello della classifica reale. Secondo il supercomputer – definiamolo così – il Manchester City è in testa, pur registrando un calo dal 51,4 al 45,9%. Il Liverpool è stabile: ...

