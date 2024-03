Premier League | 28esima giornata | pareggio tra City e Livepool | Arsenal in vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 - Nel ventottesimo turno ditutti gli occhi erano puntati sulla sfida scudetto tra Liverpool e Manchester, terminata 1-1 con tante polemiche per un rigore netto non fischiato ai padroni di casa all'ultimo minuto. Chi ne approfitta è l'che, vincendo contro il Brentford, si porta in testa con 64 punti, al pari proprio della squadra di Klopp e a +1 su quella di Guardiola. Ma oltre alla lotta scudetto è accesissima anche quella per l'Europa: il Tottenham ha travolto l'Aston Villa di Emery, successi anche per United, Brighton e Wolverhampton. Al momento, dal quarto al nono posto ci sono solo 12 punti di differenza. Questa sera il 28° turno si completerà con Chelsea-Newcastle alle ore 21. Ripercorriamo le sfide del weekend e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match ...