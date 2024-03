Preghiera del mattino del 11 Marzo 2024 | “Sostienimi in questo giorno”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Lunedì è ildella devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Zelensky: Chiesa è qui, non a 2.500 Km: Sono in prima linea,proteggendo la vita e l'umanità, sostenendo con la preghiera,dialogo e azioni. ... Così Zelensky, senza nominarlo,alle parole del Papa. "Gli assassini e i torturatori russi non si ...

Inizia il Ramadan: due giocatori del Napoli musulmani, digiuno diurno fino ad aprile!: Inizia il Ramadan: due giocatori del Napoli musulmani, digiuno diurno fino ad aprile!: Inizia il Ramadan, anche per alcuni calciatori del Napoli! Da stasera e per i prossimi 29 giorni, si celebra il rito musulmano del Ramadan, pratica religiosa ed uno dei pilastri dell'Islam. Che preved ...

"La preghiera doni pace e serenità": "La Preghiera doni pace e serenità": L'arcivescovo di Ferrara invia una lettera di solidarietà ai musulmani per il Ramadan, esprimendo preoccupazione per i conflitti globali e invocando la pace.

Eboli: dolore ai funerali di Riccardo, il 76enne ucciso dal figlio. L’omelia: “La preghiera aiuta a rassegnarci”: Eboli: dolore ai funerali di Riccardo, il 76enne ucciso dal figlio. L’omelia: “La Preghiera aiuta a rassegnarci”: Dolore ai funerali di Riccardo Santimone, il 76enne ucciso dal figlio Vincenzo ad Eboli. Le esequie si sono celebrate ieri mattina ...