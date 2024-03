Prato | conclusa l' iniziativa Alunno Sicuro I numeri di questa edizione

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 - Si è concluso il 6 marzo il progetto “” che ogni anno vede coinvolti alcuni istituti scolastici della Provincia. Quest’anno, gli incontri rivolti ai ragazzi, si sono tenuti presso le scuole secondarie “Pier Cironi” ed “Enrico Fermi” di. Durante gli incontri vengono illustrati semplici comportamenti da tenere sia a casa che a scuola, come ad esempio l’uso corretto di apparecchiature elettriche o le azioni da intraprendere in caso di principi d’incendio, terremoti o altre situazioni di pericolo. Sono stati oltre 1000 i ragazzi che, insieme a insegnanti e assistenti, sono stati coinvolti in queste attività, concluse con le prove di evacuazione secondo i piani di emergenza dei relativi istituti, così da testarne l’efficacia e prenderne familiarità. Tale ...

Basket, in Divisione Regionale 2, successo importante del CUS Pisa, in casa con Prato: Basket, in Divisione Regionale 2, successo importante del CUS Pisa, in casa con Prato: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Prato, un flop i saldi invernali. Confcommercio: "Serve pensare a nuove iniziative": Prato, un flop i saldi invernali. Confcommercio: "Serve pensare a nuove iniziative": "Se nella prima parte della stagione le attività sono riuscite a difendersi, adesso non è possibile dire altrettanto", fanno sapere da Confcommercio Pistoia e Prato ...

Da oggi niente Iva sui pannolini. L’iniziativa delle farmacie Lloyds: Da oggi niente Iva sui pannolini. L’iniziativa delle farmacie Lloyds: L’annuncio del presidente di Pratofarma Rocchi: "Segnale in controtendenza rispetto alle scelte di Roma". Il taglio su trenta prodotti per l’igiene dell’infanzia ...