Pranzo di lavoro a Palazzo Chigi per leader di centrodestra

(Di lunedì 11 marzo 2024)difra idiall'indomani delle elezioni regionali in Abruzzo. Come apprende l'ANSA, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi si sono incontrati prima del Consiglio dei ministri. Era successo anche il 26 febbraio, il giorno dopo il voto in Sardegna, e in quell'occasione fonti diavevano inquadrato ilnell'ambito degli incontri periodici deidella coalizione per il punto sull'attività del governo.

Andrea Giambruno che fine ha fatto A pranzo con l'avvocato Bernardini De Pace (ed è a lavoro per un'autobiografia bomba): Andrea Giambruno che fine ha fatto A Pranzo con l'avvocato Bernardini De Pace (ed è a lavoro per un'autobiografia bomba): Pranzo di lavoro tra Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, e il suo avvocato e amica, Annamaria Bernardini De Pace. Non una a caso. Un Pranzo paparazzato dal settimanale Chi ...

Al lavoro con… Carlotta Vagnoli scrittrice e speaker radiofonica: Al lavoro con… Carlotta Vagnoli scrittrice e speaker radiofonica: Vivo (quasi) da sola… il mio gatto è una presenza dolce, seppure ingombrante: pesa otto chili!». «Pranzo presto e non rinuncio mai a un piatto di carboidrati. Mi piace la pasta lunga e integrale, che ...

Il pranzo di Pasqua al Ristorante di Cascina Roland a Villar Focchiardo in Valsusa: Il Pranzo di Pasqua al Ristorante di Cascina Roland a Villar Focchiardo in Valsusa: VILLAR FOCCHIARDO – Cascina Roland a Villar Focchiardo organizza un magnifico Pranzo di Pasqua in Valsusa. Il ristorante di Cascina Roland è inserito nella splendida corte che unisce l’aia al giardino ...