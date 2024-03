Povero Jorit | si è perso una bella occasione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) La notizia la conoscete: lo street artist napoletanoha chiesto un selfie a Putin durante il Forum internazionale della Gioventù a Sochi. La motivazione di questa bizzarra richiesta? Per dimostrare all’Occidente che Putin è umano. Come se bastasse un selfie! Certo che Putin è umano, nessuno lo ha mai messo in dubbio, forse però bisogna intendersi sul significato della parola “umano”. Gli umani possono fare tante cose meravigliose, possono comporre sinfonie celestiali per esempio e dare carezze ai bambini, possono concepire l’assoluto e donare tenerezza, ma gli umani fanno anche cose poco simpatiche, tipo: massacrare i ceceni, soffocare il pensiero libero, invadere l’Ucraina, abbandonare i cani in autostrada, purtroppo anche queste sono cose umane. In questo senso Putin è molto umano. Non c’è alcun dubbio al riguardo. Anche bombardare i bambini di Gaza è molto ...