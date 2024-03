Posillipo | rubano in appartamento a Napoli | arrestate tre persone

(Di lunedì 11 marzo 2024)in undel Quartiere di. La Polizia arresta due uomini e una donnain un. La notte scorsa, Gli agenti del Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura die i loro colleghi del Commissariato di Arenella sono intervenuti in via Orazio. La segnalazione della Centrale operativa parlava di un furto ad opera di tre. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato nei pressi del cancello d’ingresso dello stabile un auto con trea bordo. La conducente, alla vista degli agenti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Da tale comportamento è scaturito un inseguimento con manovre pericolose, terminato ...

Posillipo, rubano in appartamento. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini ed una donna: Posillipo, rubano in appartamento. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini ed una donna: NAPOLI - Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Arenella, a seguito di una nota ...

Ravello, Monsignor Turturro è il nuovo vescovo: Ravello, Monsignor Turturro è il nuovo vescovo: Una significativa e partecipe rappresentanza della città di Ravello ha partecipato questa mattina nella Basilica di San Pietro, a Roma, alla cerimonia di ordinazione del nuovo ...

LE IENE - Il caos arbitri falsa i campionati Ecco le parole di Zaroli e Calvarese: LE IENE - Il caos arbitri falsa i campionati Ecco le parole di Zaroli e Calvarese: Può la gestione anomala degli arbitri di serie A falsare un campionato Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha attestato il falso nei verbali per tenere in organico arbitri che an ...