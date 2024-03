Portuense di rigore. Melandri non sbaglia. Rossoneri ancora quarti

(Di lunedì 11 marzo 2024)1 msp calcio 0: Simoni, Sorghini (20’st), Ferrari, Masiero, Marconi, Bolognesi (25’st Grazia), Orlandi, Di Domenico, Allegrucci (36’st Sovrani), Pierfederici, Sarto. All. Mariani. MPS CALCIO: Peqini, Zannoni, Dal Monte, Tommasini, Mazzetti, Galli, Tartarelli (41’st Casella), Laguzzi, Bartolini, Gogliormella, Licciardo. All. Brunetti. Arbitro: Marina Utili da Forlì. Note: espulso al 37’st Pierfederici per doppia ammonizione. Ammoniti Laguzzi e Mazzetti. Marcatore: 30’st (rig.). Vittoria diper la, che supera la resistenza tenace del Monte San Pietro con il ventunesimo gol stagionale di, entrato da pochi minuti. Infermeria gremita per i, con Formigoni in panchina ...

