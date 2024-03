Portogallo vira a destra | vittoria di misura per Alleanza Democratica

(Di lunedì 11 marzo 2024) La coalizione guidata da Luís Montenegro ottiene il 29,5% ma assicura: "Non governeremo con estremisti di Chega"diinper la coalizione di centro-dell’alle elezioni anticipate che si sono svolte ieri, dove ha ottenuto il 29,5% del 98,98% dei voti scrutinati. Il Partito Socialista in carica ha invece conquistato

Vittoria di misura in Portogallo per la coalizione di centro- destra dell’ Alleanza Democratica alle elezioni anticipate che si sono svolte ieri, dove ha ottenuto il 29,5% del 98,98% dei voti ... (secoloditalia)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sbircialanotizia©

Anche il Portogallo vira a destra con Alleanza Democratica e "Chega", crollano i socialisti: Anche il Portogallo vira a destra con Alleanza Democratica e "Chega", crollano i socialisti: In Portogallo il partito di centrodestra ha vinto le elezioni. Gli estremisti di “Chega” raddoppiano i consensi, mentre sono in forte calo i socialisti. Sono questi i primi dati delle elezioni secondo ...

Ucraina, Padre Antonio Spadaro: “Il negoziato dà fastidio solo a chi divide il mondo a metà”: Ucraina, Padre Antonio Spadaro: “Il negoziato dà fastidio solo a chi divide il mondo a metà”: Le parole di Papa Francesco, in una intervista della Radio Televisione svizzera, sulla necessità di un negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina hanno scatenato i furori dei sostenitori della gu ...

Il Portogallo svolta a destra. Boom dei populisti di Chega. Ma c’è l’incognita del governo: Il Portogallo svolta a destra. Boom dei populisti di Chega. Ma c’è l’incognita del governo: Dopo otto anni di governo socialista, il Portogallo vira a destra. Secondo i risultati, i portoghesi hanno premiato le forze di opposizione all’era politica di Antonio Costa: il fronte conservatore mo ...