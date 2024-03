Portogallo | finisce l’era dei socialisti Ma il post-voto è un incognita

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una svolta c’è stata e, come descritto nelle analisi pre elettorali, un ciclo è realmente terminato: quello di Antonio Costa e del Partito Socialista alla guida del Paese. Soltanto che in, almeno a giudicare dall’esito delle elezioni di domenica, la fine di un’era non ha coinciso con l’inizio di un nuovo ciclo. In primis InsideOver.