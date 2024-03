Portogallo | Fidanza Fdi | ‘crolla un altro mito della sinistra’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Crolla unsinistra. Ini socialisti dell?ex premier Costa vengono sonoramente sconfitti dal centrodestra e Chega si afferma come terza forza. Ora ci auguriamo che non prevalgano assurde preclusioni e si possa costruire una solida maggioranza alternativa alla sinistra. Ne avremo bisogno nel prossimo Consiglio europeo?. Così sui social il capodelegazione di Fratelli d?Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo. L'articolo CalcioWeb.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcioweb.eu©

Chi è Rebecca Staffelli Età, fidanzato e Instagram: Chi è Rebecca Staffelli Età, Fidanzato e Instagram: Ma Rebecca Staffelli ha un Fidanzato La risposta è sì. Lui è Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato a Uomini e Donne (anno 2015/2016). Lui è un deejay e speaker e si sono ...

Elezioni Portogallo 2024, date, candidati e temi principali: Elezioni Portogallo 2024, date, candidati e temi principali: Il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, ha rassegnato le dimissioni lo scorso novembre a seguito di un’indagine su presunte pratiche di corruzione. I portoghesi andranno presto alle ...

Da Charles Leclerc a Max Verstappen, chi sono le fidanzate e le mogli dei piloti di Formula 1: Da Charles Leclerc a Max Verstappen, chi sono le Fidanzate e le mogli dei piloti di Formula 1: Atlete, modelle, influencer: ecco chi sono le donne che hanno rubato il cuore dei velocissimi piloti di Formula 1.