Ponte Girevole | Marina Militare avvia iter per nuova costruzione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLaricostruirà a Taranto il, il simbolo della città pugliese. Lainfatti ha incaricato, tra i progettisti di strutture in acciaio non convenzionali, Massimo Majowiecki, per la redazione del progetto del nuovoche, a seguito di un articolato approfondimento tecnico-progettuale, sarà totalmente ricostruito. Il completamento del progetto è atteso per primi mesi del 2025 mentre i lavori verrannoti nel 2026. “Si tratta di un progetto all’avanguardia che prevede una struttura completamentead elevatissima resistenza in grado sopportare gli odierni carichi del traffico, nonché caratteristiche tali da consentire una grande resistenza alla corrosione da parte dell’ambiente marino”: ...

