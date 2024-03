Polonia | in Ucraina già militari Nato

(Di lunedì 11 marzo 2024) 22.20 La Russia è già a conoscenza del fatto che inoperano, perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri,Zakharova,in un'intervista alla testata Izvestia,dopo che il ministro degli Esteri polacco,Sikorski, ha ammesso chedell'Alleanza sono presenti in. Non truppe schierate in combattimento -precisa- ma istruttori e specialisti vari. Secondo Zakharova, gli Usa, la Gran Bretagna e altri Paesi occidentali conducono una "guerra ibrida" contro la Russia.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 marzo, in diretta. Zelensky: «L'avanzata russa è stata fermata, la situazione al fronte sta migliorando». Le critiche alle parole del pontefice da ... (corriere)

