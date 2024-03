Politano | “La voglia è tanta | l’obiettivo è passare il turno Dovremo palleggiare senza abbassarci”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona accompagnato da. Il Napoli si prepara per la sfida di Champions contro il Barcellona al leggendario stadio Montjuic, condi superare l’1-1 del match di andata e avanzare ai quarti di finale di Champions League. La partita è cruciale per entrambe le squadre, con reti decisive di Lewandowski e Osimhen che hanno mantenuto viva ogni speranza. La tensione è palpabile non solo sul campo ma anche sulle panchine, dove il destino dei due allenatori è incerto. Xavi, il leggendario ex giocatore del Barcellona, ha già annunciato il suo addio imminente, gettando un’ombra sulla squadra blaugrana. Dall’altra parte, la situazione contrattuale di Calzona, attuale ct della Slovacchia qualificata a Euro 2024, aggiunge ulteriore incertezza alla panchina ...