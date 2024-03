Politano | «Ci siamo allenati sui calci di rigore | speriamo però di vincerla prima»

Napoli, Politano: 'Il Barcellona soffre dietro, siamo prontissimi! Abbiamo provato i rigori': Napoli, Politano: 'Il Barcellona soffre dietro, siamo prontissimi! Abbiamo provato i rigori': L`AVVERSARIO – `Il Barcellona resta una squadra forte con giocatori fortissimi. L`abbiamo visto all`andata. Dovremo essere bravi a tenere il pallino del gioco.

