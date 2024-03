Pnrr | la Corte dei Conti | “Scostamento tra la spesa attesa e quella sostenuta La capacità amministrativa resta un elemento critico”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un “sostanziale raggiungimento degli obiettivi procedurali” legati all’adozione di provvedimenti, alla pubblicazione degli avvisi, alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori, all’emanazione dei decreti e ai trasferimenti di somme. A fronte però di “unorilevato trache, seppur attenuatosi, è destinato a determinare uno slittamento dieffettiva negli ultimi anni di adozione del Piano”. Ladei, in un rapporto su 50 investimenti e una riforma dele sei iniziative del Piano nazionale complementare, ribadisce che la messa a terra dei soldi arranca. Come del resto ammesso dal governo stesso nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nel ...

