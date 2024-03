Pita | il pane greco che cuoce in padella

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 marzo 2024) Laè un, cotto in, che si sposa proprio con tutto: carne, pesce, verdure. Morbidissimo, elastico, è delizioso farcito, ma può essere servito anche come antipasto accompagnato dall’hummus o dal tzatziki. È un alimento talmente versatile che l’unica indecisione sarà con cosa gustarlo: pollo, agnello, melanzane, pomodori secchi, verdure grigliate… e la cena è servita! L’unico neo consiste nel rispetto dei tempi di lievitazione: l’impasto deve triplicare di volume e per questo impiegherà circa 2 ore e un’altra ora servirà per far lievitare le 6 porzioni singole. Semplicissimo da realizzare, contiene malto, ma in mancanza, possiamo sostituirlo con miele o zucchero, nella stessa identica dose. Possiamo prepararlo a mano o nella planetaria con il gancio. Per una resa super soffice, dobbiamo ...