Piroso umilia Travaglio senza nominarlo | di politica non capisce nulla Non ne azzecca una video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non c’è solo Dagospia che rilancia ridacchiando sotto i baffi il contributo alla discussione nella maratona elettorale reso da Antonello, ospite di Mentana su La7. Il quale, attaccamai, Marcoche, a detta del giornalista, in una delle sue intemerate contro Marsilio, avrebbe messo in discussione operato e efficacia amministrativa del governatore appena rieletto e di cui in studio si sta registrando la schiacciante vittoria elettorale sul competitor di centrosinistra. «Mi dicono, e ho letto che poco prima delle elezioni, che qui a La7, in un altro studio televisivo, Marsilio è stato definito il peggior governatore fra tutti i peggior governatori… A conferma del fatto che – aggiunge subito dopocon piglio critico – chi ha formulato questo giudizio di ...