Piroso demolisce la sinistra | Vincono i manganelli?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le elezioni regionali in Abruzzo vedono la sfida tra il governatore uscente, Marco Marsilio, per il centrodestra e Luciano D'Amico del campo largo Pd-M5s. Nel secondo exit poll realizzato da Noto Sondaggi per Rete8. Marsilio è dato al 50,5 - 54,5 per cento e D'Amico al 45,5 - 49,5. Il centrodestra è in vantaggio ma ladopo la Sardegna sogna il colpaccio anche in Abruzzo e nel corso dello speciale La7, la consueta Maratona Mentana per le elezioni più importanti, tornano alla mente le parole della neo-governatrice sarda Alessandra Todde: "La Sardegna aiha risposto con le matite", aveva detto durante la sua prima conferenza stampa da presidente della Regione in riferimento agli scontri tra polizia e manifestanti a Pisa e Firenze che avevano dominato il dibattito pubblico in quei giorni. Tra gli ospiti di Enrico Mentana, ...